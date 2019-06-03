Экономика

Константин Большаков
3 Июня, 2019 14:03

Стоимость акций «Газпрома» взлетела до небес

"Газпром".
Источник: yaplakal.com
#газпром

#акции

#биржа
Москва, 03 Июня - DIXINEWS.

Компания показала небывалые за последние годы результаты. Об этом говорят биржевые сводки.

В понедельник, 3 июня, стоимость обычных акций компании «Газпром» достигла 237,2 рубля. Как свидетельствуют данные Московской биржи, с момента открытия торгов акции газового гиганта подорожали более чем на 10%, обновив максимум с апреля 2011 года.

Как пишут «Ведомости», по рыночной капитализации «Газпром» стал самой дорогой компанией России, обогнав «Сбербанк». Его стоимость оценивают в 5,23 трлн рублей, а стоимость крупнейшего банка – в 5,22 трлн рублей.

По словам аналитиков, подорожание акций «Газпрома» связано с разработкой новой дивидендной политики. Отметим также, что максимальная стоимость компании за всю историю достигала 8,7 трлн рублей в мае 2008 года.

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