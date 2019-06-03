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Константин Большаков
3 Июня, 2019 13:39
Умер знаменитый актёр из фильма «Ширли-Мырли»
Геннадий Матвеев.
Источник: kino-teatr.ru
Москва, 03 Июня - DIXINEWS.
Артиста не стало в первый день лета. Он успел сыграть в более 80 фильмах.
1 июня на 74-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
- Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам. Светлая память! - сказано в сообщении.
Геннадий Матвеев родился в 1946 году, играл в театре и кино. Снялся в более чем 80 фильмах, среди которых «Ширли-Мырли» (генерал), «Товарищи полицейские», «Самара», «Последний мент».
Похороны актёра пройдут 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12 часов.
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