В Кремле заявили об отрезании России от мирового интернета

Такие попытки уже предпринимаются, заверили власти. Для этого и был нужен закон о суверенном Рунете.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры интернета. Такое мнение представитель Кремля выразил в эфире телеканала RT.

По словам Пескова, принятый недавно закон о суверенном Рунете позволит нашей стране сохранить «самодостаточность и независимость в сфере интернета».

- Китайскую компанию пытаются отключить от обновлений американской операционной системы — они станут недоступны на устройствах этой компании. Я сейчас говорю о торговой войне между США и китайскими производителями телекоммуникационного оборудования, - привёл пример Дмитрий Песков.

Напомним, закон о суверенном Рунете был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале мая 2019 года.