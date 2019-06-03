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Константин Большаков
3 Июня, 2019 12:48

В Кремле заявили об отрезании России от мирового интернета

Дмитрий Песков.
Источник: mbk.today
#рунет

#интернет

#Песков
Москва, 03 Июня - DIXINEWS.

Такие попытки уже предпринимаются, заверили власти. Для этого и был нужен закон о суверенном Рунете.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры интернета. Такое мнение представитель Кремля выразил в эфире телеканала RT.

По словам Пескова, принятый недавно закон о суверенном Рунете позволит нашей стране сохранить «самодостаточность и независимость в сфере интернета».

- Китайскую компанию пытаются отключить от обновлений американской операционной системы — они станут недоступны на устройствах этой компании. Я сейчас говорю о торговой войне между США и китайскими производителями телекоммуникационного оборудования, - привёл пример Дмитрий Песков.

Напомним, закон о суверенном Рунете был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале мая 2019 года.

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