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Константин Большаков
3 Июня, 2019 12:48
В Кремле заявили об отрезании России от мирового интернета
Дмитрий Песков.
Источник: mbk.today
Москва, 03 Июня - DIXINEWS.
Такие попытки уже предпринимаются, заверили власти. Для этого и был нужен закон о суверенном Рунете.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры интернета. Такое мнение представитель Кремля выразил в эфире телеканала RT.
По словам Пескова, принятый недавно закон о суверенном Рунете позволит нашей стране сохранить «самодостаточность и независимость в сфере интернета».
- Китайскую компанию пытаются отключить от обновлений американской операционной системы — они станут недоступны на устройствах этой компании. Я сейчас говорю о торговой войне между США и китайскими производителями телекоммуникационного оборудования, - привёл пример Дмитрий Песков.
Напомним, закон о суверенном Рунете был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале мая 2019 года.
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