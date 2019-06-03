Спорт

Константин Большаков
3 Июня, 2019 12:02

Уточнена информация о втором бое Нурмагомедова и Макгрегора

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов.
Источник: vox-cdn.com
#UFC

#Нурмагомедов

#Макгрегор
Москва, 03 Июня - DIXINEWS.

Не исключено, что вскоре оба соперника вновь сойдутся в клетке. И это может произойти ближайшей осенью.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут провести бой на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Об этом рассказал отец российского бойца и его тренер Абдулманап Нурмагомедов, пишет «ТАСС».

Сейчас Нурмагомедов-младший уже готовится к поединку, а среди потенциальных соперников – сразу три спортсмена.

- Это Тони Фергюсон, реванш с Макгрегором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них, - сказал отец российского бойца.

Также Нурмагомедов-старший добавил, что наиболее логичным вариантом видит бой своего сына с Портье, который является временным чемпионом в лёгком весе.

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