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Константин Большаков
3 Июня, 2019 12:02
Уточнена информация о втором бое Нурмагомедова и Макгрегора
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов.
Источник: vox-cdn.com
Москва, 03 Июня - DIXINEWS.
Не исключено, что вскоре оба соперника вновь сойдутся в клетке. И это может произойти ближайшей осенью.
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут провести бой на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Об этом рассказал отец российского бойца и его тренер Абдулманап Нурмагомедов, пишет «ТАСС».
Сейчас Нурмагомедов-младший уже готовится к поединку, а среди потенциальных соперников – сразу три спортсмена.
- Это Тони Фергюсон, реванш с Макгрегором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них, - сказал отец российского бойца.
Также Нурмагомедов-старший добавил, что наиболее логичным вариантом видит бой своего сына с Портье, который является временным чемпионом в лёгком весе.
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