Уточнена информация о втором бое Нурмагомедова и Макгрегора

Не исключено, что вскоре оба соперника вновь сойдутся в клетке. И это может произойти ближайшей осенью.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут провести бой на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Об этом рассказал отец российского бойца и его тренер Абдулманап Нурмагомедов, пишет «ТАСС».

Сейчас Нурмагомедов-младший уже готовится к поединку, а среди потенциальных соперников – сразу три спортсмена.

- Это Тони Фергюсон, реванш с Макгрегором и Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из них, - сказал отец российского бойца.

Также Нурмагомедов-старший добавил, что наиболее логичным вариантом видит бой своего сына с Портье, который является временным чемпионом в лёгком весе.