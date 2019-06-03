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Константин Большаков
3 Июня, 2019 10:59
Россиян вновь ждёт короткая рабочая неделя
День России.
Источник: riastrela.ru
Москва, 03 Июня - DIXINEWS.
Не все ещё успели отойти от майских праздников, как на пороге новая дата. На следующей неделе страна отметить День России.
В Роструде напомнили россиянам, что следующая рабочая неделя будет короткой. Однако в этот раз отдыхать придётся не три дня подряд – выходной будет 12 июня в честь Дня России, пишет «РГ».
Таким образом, дополнительный выходной страна получит прямо посреди недели.
- Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду, - отметили в Роструде.
Кроме того, 11 июня как предпраздничный день будет сокращён на один час. Всего же в июне будет 11 выходных, включая День России.
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