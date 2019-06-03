Общество

Константин Большаков
3 Июня, 2019 10:25

Число раненых при взрывах в Дзержинске перевалило за сотню человек

Взрыв в Дзержинске.
Источник: vdmsti.ru
#взрывы

#Дзержинск

#пострадавшие
Нижний Новгород, 03 Июня - DIXINEWS.

Уже более 110 человек являются пострадавшими при этом инциденте. Власти обещают оказывать финансовую помощь раненым.

Источники в экстренных службах Нижегородской области сообщили, что число раненых при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске выросло до 116 человек. В том числе, среди пострадавших один ребёнок, пишут РИА «Новости».

Собеседник агентства пояснил, что по состоянию на понедельник, 3 июня, в больницах остаются 17 человек. Один из них в тяжёлом состоянии.

Накануне также стало известно, что власти города и региона выплатят пострадавшим по 150 тысяч рублей. Об этом сообщала пресс-служба нижегородского губернатора.

Напомним, взрывы в Дзержинске прогремели 1 июня 2019 года. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

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