Между США и Европой возник очередной конфликт

В Белом доме заговорили об ультиматуме Евросоюзу. Он связан с военными поставками.

США выдвинули ультиматум Евросоюзу с требованием сохранить связи по оборонной политике организации с интересами Вашингтона. Об этом пишет «El Pais».

По информации издания, американцы требуют изменить оборонную политику, чтобы американские компании могли участвовать в европейских военных проектах. В США полагают, что нынешние нормы могут мешать этому.

В самом Евросоюзе с требованиями США не согласны, потому как, принимая их условия, европейцам придётся подстраиваться под американские нормативы по экспорту военного материала. Администрация президента США Дональда Трампа в свою очередь шантажирует Брюссель, намекая, что если военные не смогут работать вместе, то помощь союзников может не прийти во время, если Европе придётся защищаться.

Речь идёт о нормативах будущего европейского фонда и проектов по вооружению программы PESCO. Она призвана сделать сотрудничество в сфере обороны и безопасности более тесным, но пока лишь вызывает разногласия между Америкой и Европой.