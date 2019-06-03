На Украине решили не стесняться переговоров с Россией

Такое предложение выдвинул мэр одного из украинских городов. Он считает, пришло время Киеву и Москве решать проблемы сообща.

Мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал не стесняться прямых переговоров между Украиной и Россией. Слова чиновника приводит агентство «Mediaport».

Кернес считает, что власть не должна быть безликой, и задал риторический вопрос – почему Киев стесняется переговоров с Москвой.

- Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и никогда не просим прощения, - сказал Кернес.

Географическую близость Харькова к России Кернес назвал данностью, подчеркнув, что с умом и миром Украина может развиваться при любых соседях.