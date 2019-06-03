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Константин Большаков
3 Июня, 2019 08:52
На Украине решили не стесняться переговоров с Россией
Геннадий Кернес.
Источник: tvc.ru
Киев, 03 Июня - DIXINEWS.
Такое предложение выдвинул мэр одного из украинских городов. Он считает, пришло время Киеву и Москве решать проблемы сообща.
Мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал не стесняться прямых переговоров между Украиной и Россией. Слова чиновника приводит агентство «Mediaport».
Кернес считает, что власть не должна быть безликой, и задал риторический вопрос – почему Киев стесняется переговоров с Москвой.
- Мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и никогда не просим прощения, - сказал Кернес.
Географическую близость Харькова к России Кернес назвал данностью, подчеркнув, что с умом и миром Украина может развиваться при любых соседях.
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