|
Виктория Грей
2 Июня, 2019 14:10
ФСИН России проведёт проверку в колонии, где заключённые праздновали Пасху
Заключённые в колонии празднуют Пасху.
Источник: Ridus.ru
Орёл, 02 Июня - DIXINEWS.
УФСИН по Орловской области уже начали проверять данный факт. Видео с празднования появилось 1 июня в местном издании.
Федеральная служба исполнения наказаний России проведёт свою проверку в колонии №2 (ИК-2) в городе Ливны Орловской области, где заключённые на открытом воздухе празднуют Пасху, сообщает пресс-служба ведомства.
«В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего. Также в учреждении уже работает комиссия регионального УФСИН», - говорится в сообщении.
Видео с празднования опубликовало издание «Орловские новости» 1 июня 2019 года. На кадрах видно, как несколько десятков заключённых стоят на открытой площадке исправительного учреждения возле столов с множеством яств и напитков в праздник Пасхи.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия