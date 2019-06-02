ФСИН России проведёт проверку в колонии, где заключённые праздновали Пасху

УФСИН по Орловской области уже начали проверять данный факт. Видео с празднования появилось 1 июня в местном издании.

Федеральная служба исполнения наказаний России проведёт свою проверку в колонии №2 (ИК-2) в городе Ливны Орловской области, где заключённые на открытом воздухе празднуют Пасху, сообщает пресс-служба ведомства.

«В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего. Также в учреждении уже работает комиссия регионального УФСИН», - говорится в сообщении.

Видео с празднования опубликовало издание «Орловские новости» 1 июня 2019 года. На кадрах видно, как несколько десятков заключённых стоят на открытой площадке исправительного учреждения возле столов с множеством яств и напитков в праздник Пасхи.