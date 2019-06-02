|
Виктория Грей
2 Июня, 2019 13:40
Владимир Познер попал в «Миротворец»
Владимир Познер.
Источник: Magazine.tabris.ru
Киев, 02 Июня - DIXINEWS.
В базу данных сайта журналист попал из-за того, что побывал в Крыму.
Украинский скандальный сайт «Миротворец» поместил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера, сообщает ТАСС.
Причиной попадания в чёрный список, послужило то, что Познер побывал в Крыму, как пишут на том сайте за «сознательное нарушение государственной границы Украины».
Сайт «Миротворец» не имеет официального статуса, но создатели интерне-ресурса называют себя базой, в которую вносят людей, якобы сотрудничающие с ополченцами в Донбассе. На самом деле, портал публикует личные данные журналистов, политиков, артистов, которые пребывали в Крыму или Донбассе, или просто не нравятся авторам сайта. Но по непонятной причине, опираясь на список не официалов, пограничные службы Украины отказывают в пропуске в страну.
Стоит отметить, что несколько дней назад, так называемый «чёрный список» сайта «Миротворец» пополнил Михаил Галустян.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия