Владимир Познер попал в «Миротворец»

В базу данных сайта журналист попал из-за того, что побывал в Крыму.

Украинский скандальный сайт «Миротворец» поместил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера, сообщает ТАСС.

Причиной попадания в чёрный список, послужило то, что Познер побывал в Крыму, как пишут на том сайте за «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Сайт «Миротворец» не имеет официального статуса, но создатели интерне-ресурса называют себя базой, в которую вносят людей, якобы сотрудничающие с ополченцами в Донбассе. На самом деле, портал публикует личные данные журналистов, политиков, артистов, которые пребывали в Крыму или Донбассе, или просто не нравятся авторам сайта. Но по непонятной причине, опираясь на список не официалов, пограничные службы Украины отказывают в пропуске в страну.

Стоит отметить, что несколько дней назад, так называемый «чёрный список» сайта «Миротворец» пополнил Михаил Галустян.