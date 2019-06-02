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Константин Большаков
2 Июня, 2019 13:05
В России ответили на угрозу отстранения от Олимпиады-2020
Станислав Поздняков.
Источник: twitter.com
Москва, 02 Июня - DIXINEWS.
Чиновники уверены, что очередной допинговый скандал не помешает нам выступить на Играх в следующем году. Ранее о возможном отстранении России написала британская пресса.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявления британских журналистов о том, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 года из-за допингового скандала. Слова чиновника приводит радиостанция «Говорит Москва».
Как объяснил Поздняков, проблемы со статусом ВФЛА не повлияют на участие россиян в грядущих Играх.
- Мы здесь опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета и других международных спортивных организаций, - заверил он.
Напомним, ранее британская газета «Sunday Times» написала, что допинговый скандал с российским атлетом Данилой Лысенко может привести к отстранению России от Олимпиады-2020.
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