В России ответили на угрозу отстранения от Олимпиады-2020

Чиновники уверены, что очередной допинговый скандал не помешает нам выступить на Играх в следующем году. Ранее о возможном отстранении России написала британская пресса.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявления британских журналистов о том, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 года из-за допингового скандала. Слова чиновника приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как объяснил Поздняков, проблемы со статусом ВФЛА не повлияют на участие россиян в грядущих Играх.

- Мы здесь опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета и других международных спортивных организаций, - заверил он.

Напомним, ранее британская газета «Sunday Times» написала, что допинговый скандал с российским атлетом Данилой Лысенко может привести к отстранению России от Олимпиады-2020.