Спорт

Константин Большаков
2 Июня, 2019 13:05

В России ответили на угрозу отстранения от Олимпиады-2020

Станислав Поздняков.
Источник: twitter.com
#ОКР

#Поздняков

#Олимпиада2020
Москва, 02 Июня - DIXINEWS.

Чиновники уверены, что очередной допинговый скандал не помешает нам выступить на Играх в следующем году. Ранее о возможном отстранении России написала британская пресса.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявления британских журналистов о том, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 года из-за допингового скандала. Слова чиновника приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как объяснил Поздняков, проблемы со статусом ВФЛА не повлияют на участие россиян в грядущих Играх.

- Мы здесь опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета и других международных спортивных организаций, - заверил он.

Напомним, ранее британская газета «Sunday Times» написала, что допинговый скандал с российским атлетом Данилой Лысенко может привести к отстранению России от Олимпиады-2020.

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