Власть

Константин Большаков
2 Июня, 2019 11:56

Озвучена сумма компенсаций пострадавшим при взрывах в Дзержинске

Взрывы в Дзержинске.
Источник: independent-press.ru
#Дзержинск

#взрывы

#Кристалл
Нижний Новгород, 02 Июня - DIXINEWS.

Накануне произошло несколько взрывов на крупном предприятии. Пострадали почти 90 человек.

Жители Дзержинска, пострадавшие в результате вчерашней серии взрывов на заводе «Кристалл», получат материальную помощь от местных властей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области, пишет «ТАСС».

Так, граждане получат по 50 тысяч рублей из городского бюджета, и по 100 тысяч рублей из регионального бюджета, сказано в заявлении властей.

Напомним, взрывы в Дзержинске прогремели 1 июня. Они произошли в цехе «Кристалла», где производится тротил. В результате инцидента пострадали 44 работника завода, 454 жителей Дзержинска, всего 89 человек.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Предварительная версия ЧП – нарушение правил техники безопасности.

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