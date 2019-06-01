Дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка "Шиес" сгорел

Сгорел частный дом в поселке Урдома Архангельской области, который принадлежал соучредителю Фонда развития Ленского района Сергею Литвинову.

Такая же неприятность случилась и в местном пункте полиции. Об этом сообщила сегодня «Ленте.ру», со ссылкой на местных жителей. Недавно Литвинов совместно с инвестором экотехнопарка «Шиес» основал в Яренске специальный информационный центр, который посвящен будущему проекту. Здесь прошла встреча с местными горожанами.

Неподалёку от станции Шиес планируется в будущем создать одноименный экотехнопарк, где будут перерабатывать и хранить отходы из Москвы и Подмосковья. С октября прошлого года жители Архангельской области и соседней с ней Республики Коми выходят на акции против данного проекта. Активисты разобрали металлический забор вокруг стройплощадки. Президент Владимир Путин, комментируя данный вопрос о строительстве объекта в Шиесе, заявил, что решения о вывозе мусора в регионы не могут приниматься во вред жителям этих субъектов.