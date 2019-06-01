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Никита Белов
1 Июня, 2019 21:47
Дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка "Шиес" сгорел
Тушение пожара.
Источник: DixiNews
Москва, 01 Июня - DIXINEWS.
Сгорел частный дом в поселке Урдома Архангельской области, который принадлежал соучредителю Фонда развития Ленского района Сергею Литвинову.
Такая же неприятность случилась и в местном пункте полиции. Об этом сообщила сегодня «Ленте.ру», со ссылкой на местных жителей. Недавно Литвинов совместно с инвестором экотехнопарка «Шиес» основал в Яренске специальный информационный центр, который посвящен будущему проекту. Здесь прошла встреча с местными горожанами.
Неподалёку от станции Шиес планируется в будущем создать одноименный экотехнопарк, где будут перерабатывать и хранить отходы из Москвы и Подмосковья. С октября прошлого года жители Архангельской области и соседней с ней Республики Коми выходят на акции против данного проекта. Активисты разобрали металлический забор вокруг стройплощадки. Президент Владимир Путин, комментируя данный вопрос о строительстве объекта в Шиесе, заявил, что решения о вывозе мусора в регионы не могут приниматься во вред жителям этих субъектов.
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