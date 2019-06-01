Политика

Константин Большаков
1 Июня, 2019 15:24

Медведев рассказал о реанимации отношений с Украиной

Дмитрий Медведев.
Источник: dobrf.ru
#Медведев

#Украина

#отношения
Москва, 01 Июня - DIXINEWS.

По словам премьера, Киев может связаться с Москвой по любым каналам. Грубо говоря, было бы желание.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина при желании может восстановить контакты с Россией. Такое мнение Медведев высказал в эфире телеканала «Россия 1».

Глава российского кабинета министров напомнила, что Киев первым разорвал контакты с Москвой.

- Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это всё на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне, - добавил премьер.

В настоящий момент заявления, звучащие из Киева, являются очень противоречивыми, резюмировал Медведев в беседе с журналистами.

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