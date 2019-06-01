|
Константин Большаков
1 Июня, 2019 15:24
Медведев рассказал о реанимации отношений с Украиной
Дмитрий Медведев.
Источник: dobrf.ru
Москва, 01 Июня - DIXINEWS.
По словам премьера, Киев может связаться с Москвой по любым каналам. Грубо говоря, было бы желание.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина при желании может восстановить контакты с Россией. Такое мнение Медведев высказал в эфире телеканала «Россия 1».
Глава российского кабинета министров напомнила, что Киев первым разорвал контакты с Москвой.
- Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это всё на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне, - добавил премьер.
В настоящий момент заявления, звучащие из Киева, являются очень противоречивыми, резюмировал Медведев в беседе с журналистами.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия