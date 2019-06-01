Американцы потребовали от Зеленского встречи с Трампом

Лидеры могут встретиться через несколько месяцев. С инициативой выступил Белый дом.

Президента Украины Владимира Зеленского позвали в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Как пишет «Зеркало недели», об этом сообщили источники издания, а затем подтвердили в администрации Зеленского.

Уточняется, что приглашение Киевом было получено 31 мая. Согласно планам Белого дома, Трамп и Зеленский обсудят ситуацию в Донбассе.

Что касается сроков встречи, вероятно, визит Зеленского в Вашингтон состоится после встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, либо в августе, либо в сентябре 2019 года.