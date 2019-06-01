Политика

Константин Большаков
1 Июня, 2019 13:51

Американцы потребовали от Зеленского встречи с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
Источник: fakty.ua
#Зеленский

#Трамп

#Украина
Киев, 01 Июня - DIXINEWS.

Лидеры могут встретиться через несколько месяцев. С инициативой выступил Белый дом.

Президента Украины Владимира Зеленского позвали в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Как пишет «Зеркало недели», об этом сообщили источники издания, а затем подтвердили в администрации Зеленского.

Уточняется, что приглашение Киевом было получено 31 мая. Согласно планам Белого дома, Трамп и Зеленский обсудят ситуацию в Донбассе.

Что касается сроков встречи, вероятно, визит Зеленского в Вашингтон состоится после встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, либо в августе, либо в сентябре 2019 года.

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