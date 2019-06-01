Армия и оружие

Виктория Грей
1 Июня, 2019 12:31

В России испытали новейший бомбардировщик Ту-22М3М

Ту-22М3М.
Источник: V-gornom.ru
#бомбардировщик

#испытание

#штурман
Москва, 01 Июня - DIXINEWS.

Полёт опубликовал телеканал «Звезда». Штурман-испытатель заявил об упрощении в работе.

Испытание новейшего российского бомбардировщика Ту-22М3М появилось во «всемирной паутине», которое опубликовал телеканал «Звезда».

В комментарии к видео говорится о том, что Ту-22М3М идёт на взлёт с широко расправленными крыльями. «Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук самолёт прижимает крылья и они переходят в «стреловидную» форму. На максимальных скоростях Ту-22М3М летает именно в этой позиции».

Именно «стреловидное» крыло позволяет бомбардировщику летать на высоких скоростях А также иметь хорошие взлётно-посадочные характеристики.

Сергей Большов, ведущий штурман-испытатель самолёта, сказал, что у модернизированной модели уровень информационного обеспечения очень высокий, что значительно упрощает работу лётчика.

Также из видео ясно, что основными задачами новой модели являются уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.

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