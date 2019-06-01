Энергетика

Виктория Грей
1 Июня, 2019 11:55

Российские нефтепродукты и угль на Украину больше не поставляются

Поставка нефтепродуктов.
Источник: Finobzor.ru
#Украина

#нефтепродукты

#поставки
Москва, 01 Июня - DIXINEWS.

Запрет вступил в силу с сегодняшнего дня. Возобновление поставки возможно только с разрешения Минэкономразвития.

В постановлении правительства опубликованного на сайте прописано, что отныне поставлять на Украину бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и сжиженные газы можно только с разрешения Министерства экономического развития.

Накануне ведомство предоставило перечень компаний, которые могут получить вышеназванные разрешения, но они, как и объёмы поставок будут ежемесячно пересматриваться.

Также под запрет попали каменный, бурый и ретортный угли, брикеты, окатыши, кокс, а также другие виды топлива.

В свою очередь, Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что без поставок нефти из России Киев будет испытывать большие проблемы.

Стоит отметить, что данный запрет со стороны России стал ответом на санкции украинской стороной, когда кабмин Украины запретил ввозить российские банки для консервирования и бутылки из стекла, формалин, различные смолы, пружины для тележек грузовых вагонов и другие товары.

Но Москва готова отменить все санкции, если Киев пойдёт на аналогичные действия первым.

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