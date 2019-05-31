Порошенко возглавил ЕС

Его партия получила новое название. И теперь её возглавит экс-президент.

В пятницу, 31 мая, в ходе съезда политической партии «Европейская солидарность» лидером фракции был выбран бывший президент Украины Пётр Порошенко. Об этом сообщило издание «LB.ua».

Как заявил Порошенко, он считает за честь возглавить новую политическую силу, которая пять лет несла на себе тяжёлый крест по спасению страны, оказавшейся на краю пропасти.

Напомним, ранее «Европейская солидарность» называлась «Блоком Петра Порошенко». Новая идеология партии включает в себя достоинство, патриотизм, демократию и справедливость.

Сам Порошенко тогда сказал, что для новой Украины потребуется новая политика». Сейчас его фракция является крупнейшей в Верховной Раде.