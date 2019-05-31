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Константин Большаков
31 Мая, 2019 14:48
Власти Малайзии разнесли в пух и прах расследование о крушении MH17
Место катастрофы "Боинга" под Донецком.
Источник: discred.ru
Куала-Лумпур, 31 Мая - DIXINEWS.
Они допускают, что ракета могла быть произведена в России. Но не спешат признавать, что это было сделано военными нашей страны.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал международное расследование катастрофы малайзийского «Боинга» под Донецком. По слова политика, оно является политизированным, пишет местное издание «Malay Mail».
Так, Мохамад сказал, что нет никаких доказательств в причастности России к данному инциденту.
- Мы знаем, что ракета, сбившая лайнер, была российского типа, но она могла быть сделана на Украине, - резюмировал премьер Малайзии.
Он добавил, что малайзийские власти не подпускают к исследованию «чёрных ящиков», и Мохамад не знает почему, зато видит в расследовании очень много политики.
Напомним, крушение рейса МН17 произошло под Донецком 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, находившихся на борту «Боинга», следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.
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