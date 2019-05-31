Власти Малайзии разнесли в пух и прах расследование о крушении MH17

Они допускают, что ракета могла быть произведена в России. Но не спешат признавать, что это было сделано военными нашей страны.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал международное расследование катастрофы малайзийского «Боинга» под Донецком. По слова политика, оно является политизированным, пишет местное издание «Malay Mail».

Так, Мохамад сказал, что нет никаких доказательств в причастности России к данному инциденту.

- Мы знаем, что ракета, сбившая лайнер, была российского типа, но она могла быть сделана на Украине, - резюмировал премьер Малайзии.

Он добавил, что малайзийские власти не подпускают к исследованию «чёрных ящиков», и Мохамад не знает почему, зато видит в расследовании очень много политики.

Напомним, крушение рейса МН17 произошло под Донецком 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, находившихся на борту «Боинга», следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.