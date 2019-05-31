«Первый канал» отверг идею об уголовном преследовании Алсу

Ранее адвокат призвал возбудить дело в отношении певицы. Её обвиняли в накрутке голосов в пользу дочери.

На «Первом канале» заявили, что считают исчерпанным инцидент с накруткой голосов в пользу дочери певицы Алсу во время шестого сезона конкурса «Голос. Дети». Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Как пояснили на «Первом», точка в сезоне была поставлена 24 мая во время спецвыпуска шоу.

- Единственная задача канала — не допустить повторения случившегося, и мы над этим активно работаем, - сказали на телеканале.

Напомним, ранее брат финалистки шестого сезона «Голос. Дети» из Башкирии Ильгиз Валеев обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении певицы Алсу и её мужа за накрутку голосов в пользу дочери на конкурсе.