Шоу-бизнес

Константин Большаков
31 Мая, 2019 13:56

«Первый канал» отверг идею об уголовном преследовании Алсу

"Голос. Дети".
Источник: Scoopnest.com
#Первыйканал

#ГолосДети

#телевидение
Москва, 31 Мая - DIXINEWS.

Ранее адвокат призвал возбудить дело в отношении певицы. Её обвиняли в накрутке голосов в пользу дочери.

На «Первом канале» заявили, что считают исчерпанным инцидент с накруткой голосов в пользу дочери певицы Алсу во время шестого сезона конкурса «Голос. Дети». Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Как пояснили на «Первом», точка в сезоне была поставлена 24 мая во время спецвыпуска шоу.

- Единственная задача канала — не допустить повторения случившегося, и мы над этим активно работаем, - сказали на телеканале.

Напомним, ранее брат финалистки шестого сезона «Голос. Дети» из Башкирии Ильгиз Валеев обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении певицы Алсу и её мужа за накрутку голосов в пользу дочери на конкурсе.

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