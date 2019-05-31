В Кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского

Ранее в Украине заявили, что контакт может состояться в июле. Однако в Москве считают, что для встречи должны быть подходящие условия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинских властей о возможном проведении встречи в нормандском формате в июле 2019 года. Его слова передаёт RT.

Как пояснил Песков, Кремль в курсе, что президент Украины Владимир Зеленский встречался с главами МИД Франции и Германии, но конкретных прикидок пока нет. При этом в Москве согласны, что есть необходимость во встречах в нормандском формате.

- Вместе с тем, для того чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договорённостей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашённых республик, - резюмировал Песков.

Напомним, о возможной встречи нормандской четвёрки в июле этого года говорил украинский секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Данилюк.