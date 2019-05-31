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Константин Большаков
31 Мая, 2019 12:32
Российские приставы достали злостного алиментщика из могилы
Судебные приставы.
Источник: regnum.ru
Астрахань, 31 Мая - DIXINEWS.
Мужчина вырыл себе яму и прятался в ней. Однако провести властей не удалось.
В Астрахани судебные приставы поймали неплательщика алиментов, который спрятался от представителей власти в выкопанной могиле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Как пояснили в ведомстве, задолженность мужчины перед ребёнком превысила 200 тысяч рублей, к приставам он не ходил, а по месту регистрации не жил. Поэтому и был объявлен в федеральный розыск.
В ходе розыска выяснилось, что мужчина работает могильщиком на одном из городских кладбищ, где его и нашли приставы.
- Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. После того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни. С неплательщика взяты объяснения, - рассказали в УФССП по Астраханской области.
Теперь неплательщику грозит возбуждение уголовного дела.
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