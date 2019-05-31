Технологии и наука

Константин Большаков
31 Мая, 2019 10:37

Названа дата появления 5G в России

Базовая станция мобильной связи.
Источник: fonpit.de
#Собянин

#интернет

#5G
Москва, 31 Мая - DIXINEWS.

Первые сети нового поколения появятся в столице. Они будут существенно быстрее и надёжнее существующих ныне.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице до конца года начнут работу сразу четыре экспериментальные площадки по внедрению технологии связи пятого поколения, иначе 5G. Заявление чиновника приводит агентство «ТАСС».

Как отмечается, соответствующие слова Собянин сказал на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта у президента РФ Владимира Путина.

- Технология очень интересная, я думаю, что Москва будет первым городом в России, где это будет внедрено, - сказал мэр Москвы.

Частоты для внедрения сетей 5G в городе уже выделили, и данная технология апробирована была в Москве в ходе ЧМ-2018 по футболу, напомнил чиновник.

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