Экономика

Константин Большаков
31 Мая, 2019 10:26

Россиянам напомнили, как правильно работать в жару

Работа в жаркую погоду.
Источник: atlasnews.ru
#Роструд

#работа

#жара
Москва, 31 Мая - DIXINEWS.

С наступлением лета находиться в офисах или на предприятиях в 30-градусную жару почти невозможно. Чиновники рассказали, как облегчить условия труда.

В Роструде напомнили о правилах безопасности при работе в жаркую погоду. Как пишет «Российская газета», работодателям следует помнить о ряде требований, прописанных в Трудовом кодексе.

Так, при опасности теплового удара или других проблемах, связанных с жарой, начальство должно обеспечить правильный температурный режим, дать возможность сотрудникам делать перерывы, обеспечить для них места отдыха, следить за наличием на предприятии чистой питьевой воды, аптечки и лекарств.

При этом, если температура воздуха в помещении выше, чем предусмотрено СанПином, необходимо сокращать продолжительность трудового дня. При +28,5 – на 1 час, при +29 – на 2 часа, при +30,5 – на 4 часа.

Для работников, чья деятельность связана с ходьбой или физической нагрузкой, рабочий день нужно сокращать уже при температуре +26,5-27,5.

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