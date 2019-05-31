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Константин Большаков
31 Мая, 2019 09:28
Названа дата встречи Путина и Зеленского
Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Источник: vladtime.ru
Киев, 31 Мая - DIXINEWS.
Она может состояться в самое ближайшее время. Речь идёт о нормандском формате.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского лидера Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина может пройти в середине июля 2019 года. Речь идёт о встрече в нормандском формате, пояснил Данилюк в эфире телеканала «1+1».
Украинский чиновник добавил, что предварительное решение о встрече четвёрки произошло на встрече Зеленского с главами МИД Франции и Германии.
- Такой активный диалог мы будем продолжать и готовиться к встрече в нормандском формате. Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план, - резюмировал Данилюк.
Кроме того, в ближайшее время Киев назначит состав представителей Украины в Трёхсторонней контактной группе, заявил Данилюк.
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