Политика

Константин Большаков
31 Мая, 2019 09:28

Названа дата встречи Путина и Зеленского

Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Источник: vladtime.ru
#Путин

#Зеленский

#Украина
Киев, 31 Мая - DIXINEWS.

Она может состояться в самое ближайшее время. Речь идёт о нормандском формате.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского лидера Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина может пройти в середине июля 2019 года. Речь идёт о встрече в нормандском формате, пояснил Данилюк в эфире телеканала «1+1».

Украинский чиновник добавил, что предварительное решение о встрече четвёрки произошло на встрече Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

- Такой активный диалог мы будем продолжать и готовиться к встрече в нормандском формате. Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план, - резюмировал Данилюк.

Кроме того, в ближайшее время Киев назначит состав представителей Украины в Трёхсторонней контактной группе, заявил Данилюк.

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