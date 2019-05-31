На 2020 год россиян оставят без длинных новогодних каникул

Чиновник сказали, что это по техническим причинам. Отдыхать россияне будут аж на два дня меньше, чем на новый 2019 год.

В пятницу, 31 мая, РТК по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрит проект постановления о переносе праздничных дней в 2020 году. Об этом пишет «Российская газета».

Предполагается, что в честь будущего нового года число выходных сократится на 2 дня по техническим причинам.

Так, согласно Трудовому кодексу, выходными являются с 1 по 6 января, 8 января и 7 января. В прошлом и позапрошлом годах выходные увеличивали на два дня за счёт 30 и 31 декабря.

Однако в конце 2019 года 30 и 31 декабря – это понедельник и вторник, поэтому они окажутся рабочими днями. А выходные, выпавшие на 4 и 5 января (субботу и воскресенье), предлагается перенести на 4 и 5 мая.

Если такой проект будет одобрен, то он отправится на подпись к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, отмечает издание.