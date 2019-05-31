|
Константин Большаков
31 Мая, 2019 09:11
На 2020 год россиян оставят без длинных новогодних каникул
Новый год в Москве.
Источник: yourmomspants.com
Москва, 31 Мая - DIXINEWS.
Чиновник сказали, что это по техническим причинам. Отдыхать россияне будут аж на два дня меньше, чем на новый 2019 год.
В пятницу, 31 мая, РТК по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрит проект постановления о переносе праздничных дней в 2020 году. Об этом пишет «Российская газета».
Предполагается, что в честь будущего нового года число выходных сократится на 2 дня по техническим причинам.
Так, согласно Трудовому кодексу, выходными являются с 1 по 6 января, 8 января и 7 января. В прошлом и позапрошлом годах выходные увеличивали на два дня за счёт 30 и 31 декабря.
Однако в конце 2019 года 30 и 31 декабря – это понедельник и вторник, поэтому они окажутся рабочими днями. А выходные, выпавшие на 4 и 5 января (субботу и воскресенье), предлагается перенести на 4 и 5 мая.
Если такой проект будет одобрен, то он отправится на подпись к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, отмечает издание.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия