Россия и Япония заговорили о безвизе

Предложение исходило от российской стороны. Об этом рассказали дипломаты.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно заявил, что Москва предложила Токио подумать о введении безвизового режима между двумя странами. Слова Лаврова передаёт «ТАСС».

- Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, - отметил дипломат.

Переговоры, выразил надежду Лавров, между странами продолжатся. При этом в первую очередь безвиз должен коснуться тех граждан, что проживают в Сахалинской области и в японской префектуре Хоккайдо.

Напомним, в феврале 2019 года правительство Японии уже изучало вопрос об отмене краткосрочных виз для россиян.