Политика

Константин Большаков
31 Мая, 2019 08:54

Россия и Япония заговорили о безвизе

Таро Коно и Сергей Лавров.
Источник: pics.utro.ru
#Лавров

#Япония

#безвизовыйрежим
Москва, 31 Мая - DIXINEWS.

Предложение исходило от российской стороны. Об этом рассказали дипломаты.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно заявил, что Москва предложила Токио подумать о введении безвизового режима между двумя странами. Слова Лаврова передаёт «ТАСС».

- Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, - отметил дипломат.

Переговоры, выразил надежду Лавров, между странами продолжатся. При этом в первую очередь безвиз должен коснуться тех граждан, что проживают в Сахалинской области и в японской префектуре Хоккайдо.

Напомним, в феврале 2019 года правительство Японии уже изучало вопрос об отмене краткосрочных виз для россиян.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Император Японии отрёкся от престола
Лавров посмеялся над «блицкригом» США в Венесуэле
Японцы выразили протест из-за планов российских военных на Курилы
Читайте в рубрике:
Зеленский поставил на место наглую журналистку
Из ситуационной комнаты СНБО Украины исчезли серверы с секретной информацией
Минтруд заявил о новом пенсионном договоре с Азербайджаном


Загрузка...
Карен Шахназаров раскритиковал интервью Игоря Коломойского
Нападение чиновника на журналиста: Зайцев написал встречное заявление
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Путин прилетел в Нур-Султан
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На 2020 год россиян оставят без длинных новогодних каникул
Санкт-Петербург, 31 Мая, 09:02.
Семак заговорил о будущем Кокорина в «Зените»
Москва, 31 Мая, 08:54.
Россия и Япония заговорили о безвизе
Красноярск, 31 Мая, 07:55.
В Красноярске парковку на проспекте Мира сделают платной
Новосибирск, 31 Мая, 07:30.
Власти Новосибирска рассказали о последствиях непогоды
Москва, 30 Мая, 20:07.
Балет, театры, концерты весь год: как отметит своё 80-летние ВДНХ
Москва, 30 Мая, 19:32.
Собянин поздравил космонавта Алексея Леонова с 85-летним юбилеем
Москва, 30 Мая, 19:02.
Инвестиции в Москву выросли более чем на 25% за год
Москва, 30 Мая, 18:05.
Как Роспотребнадзор помогает современным родителям
Киев, 30 Мая, 17:46.
Зеленский поставил на место наглую журналистку
Москва, 30 Мая, 17:10.
Стоимость проезда по дублёру Кутузовского проспекта составит 270 рублей
Москва, 30 Мая, 16:30.
Решена судьба Друзя после скандала в "Кто хочет стать миллионером?"





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия