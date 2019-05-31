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Константин Большаков
31 Мая, 2019 08:54
Россия и Япония заговорили о безвизе
Таро Коно и Сергей Лавров.
Источник: pics.utro.ru
Москва, 31 Мая - DIXINEWS.
Предложение исходило от российской стороны. Об этом рассказали дипломаты.
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно заявил, что Москва предложила Токио подумать о введении безвизового режима между двумя странами. Слова Лаврова передаёт «ТАСС».
- Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, - отметил дипломат.
Переговоры, выразил надежду Лавров, между странами продолжатся. При этом в первую очередь безвиз должен коснуться тех граждан, что проживают в Сахалинской области и в японской префектуре Хоккайдо.
Напомним, в феврале 2019 года правительство Японии уже изучало вопрос об отмене краткосрочных виз для россиян.
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