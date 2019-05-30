Политика

Константин Большаков
30 Мая, 2019 17:46

Зеленский поставил на место наглую журналистку

Владимир Зеленский на шахте во Львовской области.
Источник: president.gov.ua
#Зеленский

#СМИ

#горняки
Киев, 30 Мая - DIXINEWS.

Он приехал в область, где накануне погибли шахтёы. Журналистка заявила, что матери погибших слишком долго ждали главу государства.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на шахту "Лесная" во Львовской области, где накануне погибли двое горняков, и вступил в перепалку с журналисткой телеканала "Прямой". Соответствующая запись опубликована в фейсбуке.

Так, журналистка высказала Зеленскому, что матерям погибших горняков пришлось ждать его весь день. В ответ Зеленский предложил журналистке пожертвовать деньги на то, чтобы приобрести одной из женщин квартиру. На этом спор закончился.

По итоговой пресс-конференции со СМИ, Зеленский заявил, что лично купит квартиру семье погибшего шахтёра.

Напомним, трагедия на шахте произошла в ночь на 29 мая из-за обрушения породы.

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