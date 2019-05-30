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Константин Большаков
30 Мая, 2019 16:30
Решена судьба Друзя после скандала в "Кто хочет стать миллионером?"
Александр Друзь.
Источник: woman.ru
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.
Знаток потерял должность глав одной из комиссий. Но по-прежнему останется одним из лидеров ассоциации.
Александр Друзь принёс извинения за скандал со своим участием в программе "Кто хочет стать миллионером?", после которого его заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МАК "Что? Где? Когда?".
По словам Друзя, он сожалеет, что его действия принесли ущерб репутации международной ассоциации клубов.
- Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред, - пояснил знаток.
В ходе заседания правления МАК было решено, что конфликт между Друзём и Ильём Бером из-за шоу не имеет отношения к деятельности ассоциации, а сам знаток будет лишён статуса главы комиссии по этике, которую расформировали, однако останется вице-президентом организации.
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