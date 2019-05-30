Шоу-бизнес

Константин Большаков
30 Мая, 2019 16:30

Решена судьба Друзя после скандала в "Кто хочет стать миллионером?"

Александр Друзь.
Источник: woman.ru
#Друзь

#ЧтоГдеКогда

#Ктохочетстатьмиллионером
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

Знаток потерял должность глав одной из комиссий. Но по-прежнему останется одним из лидеров ассоциации.

Александр Друзь принёс извинения за скандал со своим участием в программе "Кто хочет стать миллионером?", после которого его заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МАК "Что? Где? Когда?".

По словам Друзя, он сожалеет, что его действия принесли ущерб репутации международной ассоциации клубов.

- Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред, - пояснил знаток.

В ходе заседания правления МАК было решено, что конфликт между Друзём и Ильём Бером из-за шоу не имеет отношения к деятельности ассоциации, а сам знаток будет лишён статуса главы комиссии по этике, которую расформировали, однако останется вице-президентом организации.

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