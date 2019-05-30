Общество

Константин Большаков
30 Мая, 2019 16:03

Пьяных водителей за ДТП начнут сажать на срок до 15 лет

ДТП.
Источник: tass.ru
#ДТП

#ГосДума

#депутаты
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

Такой законопроект приняли в Госдуме. Отныне за аварии с жертвами в состоянии опьянения можно надолго лишиться свободы.

В четверг, 30 мая, депутаты Госдумы приняли законопроект об ужесточении уголовного наказания за ДТП, в котором потрадали или погибли люди, совершённое в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-лужбе нижней палаты парламента.

Так, поправки, принятые депутатами, предусматривают, к примеру, наказания в размере 15 лет лишения свободы за совершение аварии с двумя или более погибшими в опьянении.

Напомним, только в апреле депутаты одобрили закон об ужесточении побега с места автомобильной аварии. А с 2015 года в России повторное наказание за езду в пьяном виде становится уголовным.

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