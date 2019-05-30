Спорт

Константин Большаков
30 Мая, 2019 15:07

Знаменитый бразилец отказался дать денег "Анжи"

Роберто Карлос.
Источник: i.tiesraides.lv
#Анжи

#футбол

#Карлос
Рио-де-Жанейро, 30 Мая - DIXINEWS.

При этом ранее футболист говорил, что готов на финансовую помощь. Однако ныне отказался от своих слов.

Бывший бразильский футболист Роберто Карлос прокомментировал кризис в махачкалинском "Анжи", где выступал с 2011 по 2012 год. Слова игрока передал "Чемпионат.com".

Карлос признался, что ему грустно от нынешнего положения дел в "Анжи", но отказался предоставлять финансовую помощь.

- Готов ли я помочь "Анжи" финансово? Наличными - нет, - сказал он.

Напомним, ранее "Анжи" не прошёл лицензирование и не попал в ФНЛ, куда вылетел из РПЛ. В середине мая Роберто Карлас говорил о готовности оказать финансовую помощь клубу.

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