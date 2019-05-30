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Константин Большаков
30 Мая, 2019 13:58
Украинские депутаты встали грудью на защиту Гройсмана
Владимир Гройсман.
Источник: echo.kiev.ua
Киев, 30 Мая - DIXINEWS.
В Раде отказались отправлять его в отставку. Ранее на этом настаивал президент Владмир Зеленский.
Заявление об увольнении Владимира Гройсмана с поста премьера Украины поддержали лишь 97 членов Верховной Рады, тогда как необходимый минимум - 226 голосов. Об этом пишет "РБК-Украина".
С уходом Гройсмана правительство страны было бы автоматических распущено. Теперь же оно будет работать в нынешнем составе до досрочных выборов.
Ранее партия Петра Порошенко заявила, что единогласно выступит против отставки Гройсмана, подчеркнув об опасности хаоса в стране после его ухода.
Партия Юлии Тимошенко при этом поддержала предложение Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента, о котором новоизбранный президент Украины заявлял 20 мая.
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