Влиятельный лидер посоветовал России вступить в Евросоюз

По его мнению, это необходимо для сохранения мира на планете. Ведь раньше непримиримые соперники уже вступали в альянсы.

Далай-лама выступил с мнением, что России следует присоединиться к Европейскому союзу. Такое заявление он сделал в беседе с РИА "Новости".

По словам далай-ламы XIV, раньше европейские страны часто воевали друг с другом, но с началом Второй мировой войны объединились. в Качестве примера он привёл Германию и Францию, которые, будучи непримиримыми противниками, позднее вступили в ЕС.

Далай-лама подчеркнул, что является противником войны, и посоветовал Москве стать членом Евросоюза.

- Порой я говорю, что и России надо присоединиться к Европейскому союзу, - резюмировал духовный лидер тибетского мира.