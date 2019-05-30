Общество

Константин Большаков
30 Мая, 2019 13:45

Влиятельный лидер посоветовал России вступить в Евросоюз

Далай-лама.
Источник: pinimg.com
#ЕвроСоюз

#россия

#Далай-лама
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

По его мнению, это необходимо для сохранения мира на планете. Ведь раньше непримиримые соперники уже вступали в альянсы.

Далай-лама выступил с мнением, что России следует присоединиться к Европейскому союзу. Такое заявление он сделал в беседе с РИА "Новости".

По словам далай-ламы XIV, раньше европейские страны часто воевали друг с другом, но с началом Второй мировой войны объединились. в Качестве примера он привёл Германию и Францию, которые, будучи непримиримыми противниками, позднее вступили в ЕС.

Далай-лама подчеркнул, что является противником войны, и посоветовал Москве стать членом Евросоюза.

- Порой я говорю, что и России надо присоединиться к Европейскому союзу, - резюмировал духовный лидер тибетского мира.

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