|
Константин Большаков
30 Мая, 2019 12:59
Депутат Онищенко посоветовал россиянам жить впроголодь
Геннадий Онищенко.
Источник: medrussia.org
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.
Теперь ему пришлось объяснять в прессе свои слова. Оказалось, речь идёт о ЗОЖе.
Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя исследование врачей Американского гериатрического сообщества, посоветовал пожилым россиянам жить чуть-чуть в проголодь и не забывать о физических упражнения. Как пишет "КП", теперь чиновнику пришлось объяснять свои слова из-за критики.
По словам Онищенко, на самом деле он советовал соблюдать диету и вести здоровый образ жизни, а не голодать.
- Я - не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я - против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется а области талии, - сказал он.
Депутат также добавил, что необходимо следить за рационом питания по объёму калорий, а под пожилыми людми понимает граждан за 50 лет.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия