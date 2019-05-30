Депутат Онищенко посоветовал россиянам жить впроголодь

Теперь ему пришлось объяснять в прессе свои слова. Оказалось, речь идёт о ЗОЖе.

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя исследование врачей Американского гериатрического сообщества, посоветовал пожилым россиянам жить чуть-чуть в проголодь и не забывать о физических упражнения. Как пишет "КП", теперь чиновнику пришлось объяснять свои слова из-за критики.

По словам Онищенко, на самом деле он советовал соблюдать диету и вести здоровый образ жизни, а не голодать.

- Я - не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я - против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется а области талии, - сказал он.

Депутат также добавил, что необходимо следить за рационом питания по объёму калорий, а под пожилыми людми понимает граждан за 50 лет.