Армия и оружие

Константин Большаков
30 Мая, 2019 12:42

В Госдуму внесён законопроект о выходе России из ДРСМД

Госдума.
Источник: duma.gov.ru
#ДРСМД

#Путин

#Володин
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.

Его планируют рассмотреть в середине июня. Такую информацию озвучили в пресс-службе Государственной думы.

Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутат предложили рассмотреть документ на заседании 18 июня. При этом внесённый президентом РФ Владимиром Путиным законопроект был рассмотрен на внеочередном заседании Совета ГД в четверг, 30 мая.

Профильным комитетом по данному предложению назначили комитет по международным делам Госдумы, помогать которому будут комитет по обороне и комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке приостановили выполнение ДРСМД со своей стороны.

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