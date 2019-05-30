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Константин Большаков
30 Мая, 2019 12:16
Крупнейший российский мобильный оператор испытал сбои в работе
Сим-карты.
Источник: tarif.help
Москва, 30 Мая - DIXINEWS.
В компании уже признали проблемы. И сообщили, что они устранены.
В четверг, 30 мая, пользователи мобильного оператора Tele2 заявили о проблемах в работе с связью. Об этом пишет Downdetector, который отслеживает подобные сообщения.
Так, множество жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Но о проблемах в сервисах Tele2 говорили и в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Краснодаре, Иркутске и Казани.
Уточняется, что проблемы с Tele2 начались около 10 часов утра по мск. Половина пользователей отметили о сбоях в работе со всеми сервисами, треть испытывала проблемы только с мобильной связью от Tele2, а остальные - с мобильным интернетом.
Как отметили в самой компании, проблема действительно существовала, однако в полудню она была устранена. Пользователям посоветовали перезагрузить телефон, если проблемы продолжаются.
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