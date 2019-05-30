Новый сериал от НВО оказался популярнее «Игры престолов»

Проект посвящён самой страшной ядерной катастрофе на Земле. Он включает в себя лишь один сезон из нескольких серий.

Сериал «Чернобыль» от НВО оказался на первом месте в рейтинге шоу всех времён, получивших такую оценку от зрителей. Об этом сообщается на «International Movie Data Base».

Так, «Чернобылю» отдали 9,6 балла, что позволило проекту обогнать «Планету Земля 2», «Братью по оружию» и даже саму «Игру престолов». Все три последних сериала набрали лишь 9,4 балла.

Первая серия «Чернобыля» вышла 6 мая. Всего шоу состоит из одного сезона и включает в себя пять эпизодов. Сериал рассказывает о трагедии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреле 1986 года.

Режиссирует «Чернобыль» Йохан Ренк, работавший, в том числе над «Викингами» и «Ходячими мертвецами».