Четверо военных погибли при крушении вертолёта МИ – 8 на Украине

Трагедия произошла 29 мая. При падении вертолёт загорелся.

Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Ровенской области разбился вертолёт МИ-8 с пассажирами на борту. Также отмечается, что при падении произошло возгорание вертолёта.

«В 23:50 в поле вблизи села Сестрятин Радивиловского района во время проведения планового полёта произошло падение вертолета Ми-8 ВС Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа», - говорится в сообщении.

Пожар был потушен в 1:02 30 мая. В ликвидации огня принимали участие 54 человека и 10 единиц техники.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.