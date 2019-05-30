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Виктория Грей
30 Мая, 2019 10:55
Четверо военных погибли при крушении вертолёта МИ – 8 на Украине
Крушение вертолёта МИ - 8 на Украине.
Источник: Novorosinform.org
Киев, 30 Мая - DIXINEWS.
Трагедия произошла 29 мая. При падении вертолёт загорелся.
Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Ровенской области разбился вертолёт МИ-8 с пассажирами на борту. Также отмечается, что при падении произошло возгорание вертолёта.
«В 23:50 в поле вблизи села Сестрятин Радивиловского района во время проведения планового полёта произошло падение вертолета Ми-8 ВС Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа», - говорится в сообщении.
Пожар был потушен в 1:02 30 мая. В ликвидации огня принимали участие 54 человека и 10 единиц техники.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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