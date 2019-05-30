Спорт

Виктория Грей
30 Мая, 2019 09:55

Обладателем Лиги Европы стал футбольный клуб «Челси»

ФК «Челси» - победители Лиги Европы.
Источник: Tass.ru
#лигаевропы

#Челси

#Азар
Лондон, 30 Мая - DIXINEWS.

Матч с «Арсеналом» завершился со счётом 4:1. Азар оформил дубль.

Финальный матч турнира состоялся на стадионе «Олимпийский» в столице Азербайджана Баку. На поле встретились две английские команды «Челси» и «Арсенал». «Синим» удалось одержать победу над «канонирами 4:1.

В первом тайме матча обе команды играли не спеша и создали немного опасных моментов. Отличились лишь Гранит Джаки и Эмерсон ударами в створ ворот, но им не хватило точности. Второй тайм был более интереснее. Так, на 49-й минуте счёт открыл Оливье Жиру, который ранее играл за «Арсенал». Второй мяч в ворота «канониров» забросил Педро Родригес на 60-й минуте, а на 65-й минуте матча Эден Азар забил пенальти. Единственный гол за «Арсенал» забил Алекс Ивоби (67 минута). А окончательный счёт в игре установил Азар на 72-минуте, тем самым оформив дубль.

«Челси» уже второй раз становится обладателем Лиги Европы, а «Арсенал» в третий раз подряд остался без Лиги чемпионов.

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