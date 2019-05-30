Экономика

Виктория Грей
30 Мая, 2019 08:40

Украина движется к катастрофе

Виктор Суслов.
Источник: Izborsk.md
#Украина

#дефолт

#Суслов
Киев, 30 Мая - DIXINEWS.

Экс-министр экономики считает, что дефолта не избежать. Он призывает Зеленского вернутся на российский рынок.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна находится на грани катастрофы. Он считает, что экономическая политика, которая действует сейчас, приведёт Украину к дефолту, который сильно усугубит ситуацию в стране.

«В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений. Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идём», — пояснил Суслов.

Ранее экс-министр экономики обратился к Владимиру Зеленскому и призвал его вернуться на российский рынок.

В свою очередь украинский бизнесмен Игорь Коломойский рекомендовал действующему президенту объявить дефолт по внешним долгам государства, а также перессмотреть отношения с Международным валютным фондом.

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