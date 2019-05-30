В России билеты на плацкарт подорожали вдвое

ООП зафиксировало резкое повышение цен. Было проанализировано 12 различных направлений.

Резкое повышение цен на билеты в плацкартных вагонах обнаружило общероссийское объединение пассажиров России. Объединение направило письмо по данному поводу главе ФАС Игорю Артемьеву.

В документе организация указала, что были проанализированы цены на билеты с июня по июль 2019 года по двенадцати направлениям, на которые поступило большее количество жалоб от граждан.

В результате чего выяснилось, что стоимость билетов на некоторых направлениях поднялась в два раза. Самый большой скачок цены был зафиксирован на направлении Москва – Калининград (в двукратном размере по сравнению с маем). Плюс 97% прибавилось к билетам в плацкарт из Москвы в Адлер, а стоимость проезда по направлению Новосибирск-Томск выросла на 93%.

Самый маленький показатель был замечен по направлениям Москвы – Санкт-Петербург, Москва – Смоленск и Москва – Псков. Тут цены выросли на 60 процентов.

Отметим, что согласно указу ФАС от 1 января 2019 года, тарифы на билеты били проиндексированы на 3,9%, при чём повышать тариф с 14 июня по 1 сентября нынешнего года не допустимо более чем на 20%.