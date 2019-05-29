Во время ЕГЭ в Чебоксарах произошла трагедия

Во время сдачи экзамена умерла ученица одной из школ. Проводится служебная проверка.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашии сообщили, что в среду, 29 мая, во время сдачи Единого государственного экзамена по математике умерла ученица 11 класса школы №27.

«29 мая в день сдачи единого государственного экзамена на территории средней общеобразовательной школы №38 города Чебоксары скончалась ученица средней общеобразовательной школы №27», - отметили в ведомстве.

Также стало известно, что дежурившие во время сдачи ЕГЭ врачи оказали девочке всю необходимую помощь, но спасти её так и не удалось. По предварительным данным, у неё был врождённый порок сердца.

В настоящее время правоохранительные органы проводят служебное расследование.