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Виктория Грей
29 Мая, 2019 17:55
Во время ЕГЭ в Чебоксарах произошла трагедия
Школьница сдаёт ЕГЭ.
Источник: Sm-news.ru
Чебоксары, 29 Мая - DIXINEWS.
Во время сдачи экзамена умерла ученица одной из школ. Проводится служебная проверка.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашии сообщили, что в среду, 29 мая, во время сдачи Единого государственного экзамена по математике умерла ученица 11 класса школы №27.
«29 мая в день сдачи единого государственного экзамена на территории средней общеобразовательной школы №38 города Чебоксары скончалась ученица средней общеобразовательной школы №27», - отметили в ведомстве.
Также стало известно, что дежурившие во время сдачи ЕГЭ врачи оказали девочке всю необходимую помощь, но спасти её так и не удалось. По предварительным данным, у неё был врождённый порок сердца.
В настоящее время правоохранительные органы проводят служебное расследование.
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