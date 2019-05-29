Происшествия

Виктория Грей
29 Мая, 2019 17:55

Во время ЕГЭ в Чебоксарах произошла трагедия

Школьница сдаёт ЕГЭ.
Источник: Sm-news.ru
#смерть

#ЕГЭ

#девочка
Чебоксары, 29 Мая - DIXINEWS.

Во время сдачи экзамена умерла ученица одной из школ. Проводится служебная проверка.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашии сообщили, что в среду, 29 мая, во время сдачи Единого государственного экзамена по математике умерла ученица 11 класса школы №27.

«29 мая в день сдачи единого государственного экзамена на территории средней общеобразовательной школы №38 города Чебоксары скончалась ученица средней общеобразовательной школы №27», - отметили в ведомстве.

Также стало известно, что дежурившие во время сдачи ЕГЭ врачи оказали девочке всю необходимую помощь, но спасти её так и не удалось. По предварительным данным, у неё был врождённый порок сердца.

В настоящее время правоохранительные органы проводят служебное расследование.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Мария Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Названа причина гибели Сергея Доренко
Скончалась знаменитая актриса из «Тихого Дона»
Читайте в рубрике:
Появились подробности очередного инцидента с SSJ-100
В полиции раскрыли подробности захвата заложников в российской школе
Очередной инцидент с SSJ-100 произошёл в Шереметьево


Загрузка...
Зеленский побывал в Донбассе
Путин прилетел в Нур-Султан
Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении
Канатная дорога в Лужниках изменит режим работы
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ракеты, видеомонтаж, налоги: бесплатные мероприятия для детей
Москва, 29 Мая, 20:03.
Около 10 тысяч москвичей приняли участие в слушаниях по проекту реновации
Москва, 29 Мая, 19:07.
Водители негодуют: в центре Москвы снова перекроют движение
Москва, 29 Мая, 18:33.
Как проходит форум по франчайзингу Moscow Franchise Expo - 2019
Москва, 29 Мая, 18:07.
Русская Америка и компьютерные игры 1980-х: этнофестиваль в Москве
Чебоксары, 29 Мая, 17:55.
Во время ЕГЭ в Чебоксарах произошла трагедия
Москва, 29 Мая, 14:40.
В Кремле определились с датой прямого эфира с Путиным
Киев, 29 Мая, 13:30.
Экс-президент Украины сказал, почему Саакашвили вернули гражданство
Москва, 29 Мая, 12:13.
Лживая информация «МБХ-медиа» была разоблачена главой комбинатов школьного питания
Вашингтон, 29 Мая, 10:50.
Звезда «Игры престолов» лечит стресс и алкогольную зависимость
Москва, 29 Мая, 10:13.
Рейтинг востребованных профессий составлен в России
Киев, 29 Мая, 08:40.
Из ситуационной комнаты СНБО Украины исчезли серверы с секретной информацией





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия