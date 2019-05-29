Власть

Виктория Грей
29 Мая, 2019 14:40

В Кремле определились с датой прямого эфира с Путиным

Путин во время прямой линии.
Источник: Tvkrasnodar.ru
#ПрямаяЛиния

#Путин

#люди
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.

По традиции она состоится летом. Об этом сообщил пресс-секретарь государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата прямого эфира уже согласована, но это не 13 июня, как ранее распространялось в telegram-каналах, так как Путин в этих числах будет на саммите ШОС в Бишкеке.

«[Дата] определена, не 13-е, она традиционно будет летом», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также отмечается, что в настоящее время началась подготовка к мероприятию.

Напомним, что задать вопрос президенту может любой желающий, посредством SMS-и ММS-сообщениями, с помощью звонка в колл-центр или видеообращением, как только будет дан старт.

Прямая линия с президентом Российской Федерации — это ежегодное мероприятие, во время которого глава государства общается с людьми в прямом телеэфире, где решаются наиболее важные и актуальные вопросы.

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