Власть

Виктория Грей
29 Мая, 2019 13:30

Экс-президент Украины сказал, почему Саакашвили вернули гражданство

Михаил Саакашвили.
Источник: Amp.znaj.ua
#Саакашвили

#гражданство

#Зеленский
Киев, 29 Мая - DIXINEWS.

Глава Украины вернул гражданство экс-президенту Грузии. Последний обещал прибыть в страну 29 мая 2019 года.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал причину, по которой украинский президент Владимир Зеленский вернул гражданство страны бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Кравчук заявил в эфире «112 Украина», что для Зеленского это был вопрос «справедливости и достоинства». Также он отметил, что в своё время Пётр Порошенко быстро предоставил гражданство Саакашвили, и также быстро его забрал.

«Я убежден, что в этом предоставлении и лишении абсолютно не было национальных интересов Украины. Здесь были личные интересы Порошенко», - сказал экс-президент. Но при этом подчеркнул, что сейчас Саакашвили вряд ли получит госдолжность.

Напомним, Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 годах, в 2013 году он покинул Грузию, так как на него завели уголовное дело. Далее чиновник получил гражданство Украины и его назначили губернатором Одесской области. Но из-за конфликтов с Порошенко, его лишили гражданства.

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