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Виктория Грей
29 Мая, 2019 10:50
Звезда «Игры престолов» лечит стресс и алкогольную зависимость
Кит Харингтон в роли Джона Сноу в «Игре престолов».
Источник: Oxvo.ru
Вашингтон, 29 Мая - DIXINEWS.
Кит Харингтон находится в элитном центре реабилитации. Он обратился туда после финальной серии киноэпопеи.
Актёр Кит Харингтон, который сыграл Джона Сноу в «Игре престолов» обратился в центр реабилитации в штате Коннектикут, для того, чтобы профессионалы помогли ему справиться со стрессом и алкоголизмом, сообщает ТАСС.
«Он понял, что «это конец», это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет", - рассказал изданию Page Six друг актёра.
Харингтон приехал в оздоровительный центр за несколько недель до выхода финальной серии заключительного сезона «Игры престолов» и находится там, по сей день.
Также издание сообщает, что месяц пребывания в элитном центре стоит 120 тысяч долларов. Там с актёром проводят психологические тренинги и медитацию для борьбы со стрессом. Стоит отметить, что в марте 2019 года актёр уже обращался к психотерапевту, после того, как создатели сериала решили воскресить его героя, убитого в финале 5 сезона. Воскрешение Джона Сноу Харингтону далось тяжело, так как всё внимание было привлечено к нему.
Напомним, что сериал вышел в апреле 2011 года, а заключительную серию фанаты сериала посмотрели 19 мая 2019 года.
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