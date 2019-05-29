Общество

Виктория Грей
29 Мая, 2019 10:13

Рейтинг востребованных профессий составлен в России

Продавец-кассир.
Источник: Irr13.ru
#профессии

#востребованность

#рейтинг
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.

Работодатели очень нуждаются в продавцах-кассирах. Опрос прошли 26,9 тысяч организаций.

Опрос, который провёл ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты показал, что самой востребованной профессией в России является продавец-кассир.

В опросе приняли участие 26 900 организаций, которые назвали порядка 33 000 профессий. Из всех опрошенных 980 раз прозвучала профессия продавца-кассира, на втором месте профессия повара – 862 случая. Замыкает тройку – педагог профессионального и дополнительного образования (557 упоминаний).

Также в первую пятёрку вошли юристы (488) и специалисты по закупкам (483). В ТОП – 10 оказались ещё медсёстры – 312 упоминаний, делопроизводитель (297) и сотрудники бухгалтерии, о которых упомянули 241 раз.

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