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Виктория Грей
29 Мая, 2019 08:40
Из ситуационной комнаты СНБО Украины исчезли серверы с секретной информацией
Александр Данилюк.
Источник: Hvylya.net
Киев, 29 Мая - DIXINEWS.
Об этом заявил новый глава ведомства. Ещё месяц назад комната выглядела по-другому.
Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, на своей странице в Facebook поделился с подписчиками информацией о том, что из ситуационной комнаты исчезли серверы с секретной информацией.
Данилюк показал штаб-квартиру СНБО, которая выглядела абсолютно по-другому буквально месяц назад.
«На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти… остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний... Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, сервера были вывезены», - написал глава ведомства.
Отметим, что на пост главы СНБО Александра Данилюка назначил президент Украины Владимир Зеленский. До этого он возглавлял Министерство финансов Украины.
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