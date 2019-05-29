Власть

Виктория Грей
29 Мая, 2019 08:05

Падение рейтинга Путина объяснил глава ВЦИОМ

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Источник: Tass.ru
#Путин

#рейтинг

#россияне
Москва, 29 Мая - DIXINEWS.

Он считает, что кризис миновал, но россияне лучше жить не стали. Доходы граждан не растут уже более пяти лет.

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров объяснил причину падения рейтинга президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Дождь».

Фёдоров считает, что рейтинг упал из-за того, что жители России не верят тому, что завтра они будут жить лучше, чем сегодня, что их доходы начнут расти. Согласно статистике, доходы граждан не растут уже на протяжении пяти лет.

«Это людей сильно напрягает, и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет», — отметил глава ВЦИОМ.

Также Фёдоров подчеркнул, что в России острая фаза кризиса закончилась в 2016 году, но за прошедшие три года жизнь не улучшилась.

Помимо этого, руководитель затронул тему пенсионной реформы. Он заявил, что она была символическая, так как показала, что ожидания россиян (увеличение зарплаты, улучшение медицины и образования) перечеркнули. «Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», - сказал Фёдоров. Он назвал это «эффектом чёрных очков».

Отметим, что ВЦИОМ 24 мая обнародовал результаты опроса, которые показали, что россияне всё меньше и меньше доверяют президенту России. Его рейтинг за 13 лет снизился до минимума и составил 31,7%.

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