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Виктория Грей
28 Мая, 2019 16:50
Центробанк применит новое покрытие на сторублёвых купюрах
Печать сторублёвых купюр.
Источник: Iz.ru
Москва, 28 Мая - DIXINEWS.
Произойдёт это в нынешнем году. Сторублёвки покроют лаком.
Чтобы продлить жизнь сторублёвым банкнотам, Центральный банк России применил к ним новые технологии, которые уже отработаны на купюре номиналом 200 рублей, сообщил «РГ» заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Сторублёвые купюры будут печатать на износостойкой бумаге с лаковым покрытием, что приведёт к меньшему загрязнению, а следовательно, выпускать новые банкноты для замены ветхих будут в меньшем количестве.
Также Демиденко отметил, что используемая технология на двухсотрублёвых купюрах показала себя с хорошей стороны, ветхих купюр было мало. Теперь ЦБ планирует покрыть лаком порядка трети выпускаемых банкнот номиналом 100 рублей, а затем и отлакировывать остальные купюры, в том числе и 50-рублёвые.
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