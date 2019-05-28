Центробанк применит новое покрытие на сторублёвых купюрах

Произойдёт это в нынешнем году. Сторублёвки покроют лаком.

Чтобы продлить жизнь сторублёвым банкнотам, Центральный банк России применил к ним новые технологии, которые уже отработаны на купюре номиналом 200 рублей, сообщил «РГ» заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Сторублёвые купюры будут печатать на износостойкой бумаге с лаковым покрытием, что приведёт к меньшему загрязнению, а следовательно, выпускать новые банкноты для замены ветхих будут в меньшем количестве.

Также Демиденко отметил, что используемая технология на двухсотрублёвых купюрах показала себя с хорошей стороны, ветхих купюр было мало. Теперь ЦБ планирует покрыть лаком порядка трети выпускаемых банкнот номиналом 100 рублей, а затем и отлакировывать остальные купюры, в том числе и 50-рублёвые.