Общество

Виктория Грей
28 Мая, 2019 16:20

Климатологи не исключают торнадо и смерчи в Москве

Ураган в Москве.
Источник: Apostrophe.ua
#жара

#Смерч

#торнадо
Москва, 28 Мая - DIXINEWS.

Об этом сообщают в Институте географии РАН. Самый опасный период – конец мая и начало июня.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов сообщил, что после аномальной жары на столичный регион могут обрушиться торнадо и смерчи.

«Такой период жары приведёт к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», – пояснил Семёнов.

Специалист также добавил, что опасные природные явления могут формироваться в Москве и области на десять и более дней. Самые опасные временные рамки – это конец мая – начало июня. А вообще вероятность подобных погодных явлений сохраняется до сентября и октября. Только лишь с приходом похолодания атмосфера станет более устойчивой.

Климатолог отметил, что за последние сто лет среднемесячная температура мая выросла более чем на три градуса в Москве. Также и повысилась температура летних месяцев на 2-3 градуса.

Стоит отметить, что в Москве и области на этой неделе ожидается аномальная жара, так в среду, 29 мая, столбик термометра поднимется до +30...+32 градусов Цельсия.

В четверг жара сохранится, но повысится вероятность грозовых ливней. В конце рабочей недели температура немного понизится, дождей и гроз станет больше.

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